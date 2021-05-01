Катунь24: Сотню улиток собрала в своей квартире жительница Барнаула

За 4 года увлечение переросло в способ заработка. На сегодняшний день Жанна Рюхова — самый крупный заводчик улиток в городе. С её питомцами познакомилась наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Сотню улиток собрала в своей квартире жительница Барнаула

Первую улитку Жанна купила в 2017 году. Сегодня в её коллекции их уже около сотни. Такое увлечение понимают не все.

Купить улитку можно в зоомагазине или у частных заводчиков. Но бывают такие виды, которых в нашем городе не найти.

Жанна разводит улиток на продажу. Это дело нелёгкое. Нужно знать нормы роста и питания. В рацион входят фрукты, овощи и важнейший элемент кальций. Он нужен для строительства раковины. В среднем домашняя улитка живёт от 4 до 6 лет. Но бывают и десятилетние экземпляры.

Представители одного вида хорошо уживаются друг с другом. Но если поселить улиток разных видов в один террариум, они могут даже подраться за пищу и территорию.

Размер улитки зависит от вида. У Жанны представлены практически все. Самые большие размером с ладонь. А самые маленькие – всего 2-3 см. Вырученные от продажи деньги девушка тратит на улучшение условий жизни питомцев. Увеличивать размер своей живой коллекции девушка пока не планирует.

Катунь24