Катунь24: Стало известно, как организуют движение транспорта во время реконструкции моста в районе Нового рынка в Барнауле

В 2022 году в Барнауле начнётся реконструкция моста на проспекте Ленина, который находится в районе Нового рынка. Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев во время пресс-конференции рассказал, как будет организовано движение электротранспорта.

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Так, по словам министра, электротранспорт на данном участке не прекратит движение, но его закольцуют с обеих сторон от путепровода. Дементьев не исключает, что первое время после закрытия движения в городе возникнут масштабные пробки. Тем не менее глава Минтранса сослался на реконструкцию Старого моста, по которому в сутки проезжает 20-24 тысячи автомобилей, и напомнил, что властям удалось решить проблемы и не допустить транспортного коллапса.

Также Дементьев добавил, что работы усложняет наличие железнодорожных путей под мостом, так как по ним нельзя остановить движение, а значит, придётся работать в свободное от проезда поездов время.

Катунь24