Катунь24: Стало известно, кто вскрыл дверь жительнице Заринска

Напомним, две недели назад в квартиру Светланы Понкратьевой постучались неизвестные, которые представились полицией, и сказали, что пришли провести обыск.

Фото: Катунь 24

Светлана позвонила в дежурную часть Заринской полиции. Там об обыске ничего не знали, поэтому сразу отправили на адрес оперативную группу. В это время дверь уже начали пилить.

Наш телеканал связался с главным управлением МВД по Новосибирской области. Там нам ответили, что в Заринске в служебной командировке находились сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Новосибирску. Они искали подозреваемую в мошенничестве. Силовую поддержку осуществлял ОМОН управления Росгвардии по Новосибирской области. По адресу, который был известен силовикам, женщина отказывалась открыть дверь. После проникновения в квартиру сотрудники установили, что подозреваемой там не оказалось. По данному факту ГУ МВД по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки.

Катунь24