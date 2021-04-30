Катунь24: Спартакиада субъектов малого и среднего предпринимательства пройдёт в Барнауле

5 июня в спортивном клубе «Темп» пройдет II летняя краевая Спартакиада субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Мероприятие состоится при поддержке Министерства спорта Алтайского края, управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры под эгидой регионального отделения ОООМСП «ОПОРА РОССИИ».

Фото: pixabay.com

Спартакиада проводится в целях реализации государственной программы Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014-2020 годы (с изменениями на 2 марта 2021 года), в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства) и направлена на достижение национальной цели развития «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».

«Идея Спартакиады родилась еще в 2019 году, и очень удачно удалось ее реализовать. Мероприятие ориентировано исключительно на предпринимателей и представителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Основной идеей, конечно же, остается неформальное общение бизнес-среды, но спорт вносит корректировки в это общение: он придает такому общению здоровый соревновательный интерес. В первую спартакиаду такое общение принесло свои плоды: появились новые проекты и найдены точки взаимодействия между некоторыми компаниями», – рассказал председатель Алтайского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ» Госьков Евгений Сергеевич.

Основные задачи Спартакиады:

приобщение представителей бизнес-сообщества к здоровому образу жизни, привлечение их к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

развитие и пропаганда среди населения массовой физической культуры и спорта;

организация содержательного досуга;

создание тесных связей среди предпринимателей, представителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства;

сдача норм ГТО представителями сферы малого и среднего бизнеса;

укрепление здоровья, снижение заболеваемости и повышение производительности труда.

Приглашаем предпринимателей и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства к участию.

Соревнования проводятся 5 июня с 9:00 до 17:00. Церемония награждения состоится в 18:00.

Спортивные направления:

Стритбол (баскетбол, игра в одно кольцо, команда – 4 человека). Бадминтон (команда – 2 человека). Состав команды: 1 мужчина и 1 женщина. Гиревой спорт. Состав команды: 2 человека, 2 весовые категории (до 80 кг, свыше 80 кг). Футбол (команда – 5 человек). Настольный теннис (команда – 2 человека). Состав команды: 1 мужчина и 1 женщина. Шахматы (команда – от 1 человека). Петанк. Состав команды: 3 человека. Перетягивание каната. Состав команды: 6 человек. Дартс. Состав команды: 3 человека.

Дополнительно можно попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. Выполнение нескольких этапов будет зачтено, и в дальнейшем можно завершить процедуру сдачи нормативов.

От одного юридического лица/предпринимателя в состав команды (объединения) могут быть включены только:

индивидуальный предприниматель и сотрудник руководящего звена или член семьи (не более 2 человек);

руководитель или учредитель организаций малого и среднего бизнеса и сотрудник руководящего звена (не более 2 человек).

Возможно формирование общей команды от нескольких предпринимателей/юридических лиц, института инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Минимальное количество направлений – 5. Количество команд от одного объединения не ограничено.

Организационный взнос для команд, участвующих в соревнованиях, составляет 1500 рублей с одного участника. Регистрация всех участников Спартакиады открыта до 20 мая.

Катунь24