Катунь24: Спартакиада субъектов малого и среднего предпринимательства пройдёт в Барнауле
5 июня в спортивном клубе «Темп» пройдет II летняя краевая Спартакиада субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Мероприятие состоится при поддержке Министерства спорта Алтайского края, управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры под эгидой регионального отделения ОООМСП «ОПОРА РОССИИ».
Фото: pixabay.com
Спартакиада проводится в целях реализации государственной программы Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014-2020 годы (с изменениями на 2 марта 2021 года), в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства) и направлена на достижение национальной цели развития «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».
«Идея Спартакиады родилась еще в 2019 году, и очень удачно удалось ее реализовать. Мероприятие ориентировано исключительно на предпринимателей и представителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Основной идеей, конечно же, остается неформальное общение бизнес-среды, но спорт вносит корректировки в это общение: он придает такому общению здоровый соревновательный интерес. В первую спартакиаду такое общение принесло свои плоды: появились новые проекты и найдены точки взаимодействия между некоторыми компаниями», – рассказал председатель Алтайского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ» Госьков Евгений Сергеевич.
Основные задачи Спартакиады:
- приобщение представителей бизнес-сообщества к здоровому образу жизни, привлечение их к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- развитие и пропаганда среди населения массовой физической культуры и спорта;
- организация содержательного досуга;
- создание тесных связей среди предпринимателей, представителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства;
- сдача норм ГТО представителями сферы малого и среднего бизнеса;
- укрепление здоровья, снижение заболеваемости и повышение производительности труда.
Приглашаем предпринимателей и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства к участию.
Соревнования проводятся 5 июня с 9:00 до 17:00. Церемония награждения состоится в 18:00.
Спортивные направления:
- Стритбол (баскетбол, игра в одно кольцо, команда – 4 человека).
- Бадминтон (команда – 2 человека). Состав команды: 1 мужчина и 1 женщина.
- Гиревой спорт. Состав команды: 2 человека, 2 весовые категории (до 80 кг, свыше 80 кг).
- Футбол (команда – 5 человек).
- Настольный теннис (команда – 2 человека). Состав команды: 1 мужчина и 1 женщина.
- Шахматы (команда – от 1 человека).
- Петанк. Состав команды: 3 человека.
- Перетягивание каната. Состав команды: 6 человек.
- Дартс. Состав команды: 3 человека.
Дополнительно можно попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. Выполнение нескольких этапов будет зачтено, и в дальнейшем можно завершить процедуру сдачи нормативов.
От одного юридического лица/предпринимателя в состав команды (объединения) могут быть включены только:
- индивидуальный предприниматель и сотрудник руководящего звена или член семьи (не более 2 человек);
- руководитель или учредитель организаций малого и среднего бизнеса и сотрудник руководящего звена (не более 2 человек).
- Возможно формирование общей команды от нескольких предпринимателей/юридических лиц, института инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Минимальное количество направлений – 5. Количество команд от одного объединения не ограничено.
Организационный взнос для команд, участвующих в соревнованиях, составляет 1500 рублей с одного участника. Регистрация всех участников Спартакиады открыта до 20 мая.