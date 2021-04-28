ГОРНЯК22 28.04.2021
Алтайский край

Катунь24: Семейная пара погибла при переправе через реку на Алтае

Горняк22
8 часов Ago

Трагический инцидент произошёл 25 апреля в Кош-Агачском районе Республики Алтай. На территории Кокоринского сельского поселения обнаружили автомобиль, опрокинувшийся при переправе через реку Бар-Бургазы.

Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в салоне транспортного средства тела погибших мужчины и женщины — жителей села Кокоря, 1961 года рождения.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Республике Алтай, 59-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2121, решил сократить путь, переехав через реку. В ходе переправы автомобиль перевернулся. Водитель и его супруга погибли.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Катунь24

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