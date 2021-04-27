Катунь24: Союз армян Алтайского края провёл День памяти жертв геноцида 1915 года

Ежегодно это трагическое событие вспоминают 24 апреля. Армянская диаспора является одной из самых крупных в Алтайском крае.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Союз армян Алтайского края провёл День памяти жертв геноцида 1915 года

В 2005 году Алтайской общественной организацией «Союз армян Алтайского края» создан Армянский дом, где проходят встречи, репетиции творческих коллективов, заседания клубов, занятия воскресной школы. Дети и молодежь изучают армянский язык, историю армянского народа, занимаются прикладными видами искусства. Всего в год проходит около 50 тематических встреч.

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