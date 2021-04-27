Катунь24: Следователи возбудили уголовное дело из-за нападений бездомных собак на рубцовчан

19 апреля 2021 года стая собак покусала ребёнка на территории парка «Прометей». Также в апреле этого года от укусов животных пострадало еще несколько горожан.

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«В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — сообщили в региональном Следкоме.

Следователи дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы профилактических мероприятий по нахождению бездомных животных на улицах города.

Расследование уголовного дела продолжается.

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