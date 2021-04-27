Катунь24: Стали известны победители кинопремии «Оскар»
В США завершилась 93-я церемония вручения премии «Оскар». Среди обладателей престижной статуэтки оказались картина «Земля кочевников», мультфильм «Душа» и Энтони Хопкинс.
Фото: pixabay.com
Лучший фильм «Земля кочевников» повествует об американке, которая потеряла мужа и, оставшись без работы и дома, путешествует по США в автофургоне. Режиссер фильма Хлоя Чжао получила статуэтку. Главную героиню сыграла Фрэнсис Макдорманд, она также получила «Оскар» за лучшую женскую роль.
Статуэтку за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс, сыгравший в фильме «Отец».
Полный список победителей «Оскара 2021»:
- Лучший оригинальный сценарий: Эмеральд Феннелл, «Девушка, подающая надежды»
- Лучший адаптированный сценарий: Флориан Целлер, Кристофер Хэмптон «Отец»
- Лучший международный фильм: «Еще по одной» (Дания)
- Лучший актер в роли второго плана: Дэниел Калуя, «Иуда и черный мессия»
- Лучшие грим и прически: «Ма Рэйни, мать блюза»
- Лучшие костюмы: «Ма Рэйни, мать блюза»
- Лучший режиссер: Хлои Чжао, «Земля кочевников»
- Лучший звук: «Звук металла»
- Лучший короткометражный мультфильм: «Если что-нибудь случится: я тебя люблю»
- Лучший полнометражный мульфильм: «Душа»
- Лучший короткометражный документальный фильм: «Колетт»
- Лучший полнометражный документальный фильм: «Мой учитель — осьминог»
- Лучшая актриса в роли второго плана: Ё-Джон Юн, «Минари»
- Лучшие визуальные эффекты: «Довод»
- Лучшая работа художника: «Манк»
- Лучшая операторская работа: «Манк»
- Лучший монтаж: «Звук металла»
- Лучшая музыка: «Душа»
- Лучшая песня: Fight for You из фильма «Иуда и черный мессия»
- Лучший фильм: «Земля кочевников»
- Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд, «Земля кочевников»
- Лучший актер: Энтони Хопкинс, «Отец»