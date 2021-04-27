Катунь24: Стали известны победители кинопремии «Оскар»

В США завершилась 93-я церемония вручения премии «Оскар». Среди обладателей престижной статуэтки оказались картина «Земля кочевников», мультфильм «Душа» и Энтони Хопкинс.

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Лучший фильм «Земля кочевников» повествует об американке, которая потеряла мужа и, оставшись без работы и дома, путешествует по США в автофургоне. Режиссер фильма Хлоя Чжао получила статуэтку. Главную героиню сыграла Фрэнсис Макдорманд, она также получила «Оскар» за лучшую женскую роль.

Статуэтку за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс, сыгравший в фильме «Отец».

Полный список победителей «Оскара 2021»:

Лучший оригинальный сценарий: Эмеральд Феннелл, «Девушка, подающая надежды»

Лучший адаптированный сценарий: Флориан Целлер, Кристофер Хэмптон «Отец»

Лучший международный фильм: «Еще по одной» (Дания)

Лучший актер в роли второго плана: Дэниел Калуя, «Иуда и черный мессия»

Лучшие грим и прически: «Ма Рэйни, мать блюза»

Лучшие костюмы: «Ма Рэйни, мать блюза»

Лучший режиссер: Хлои Чжао, «Земля кочевников»

Лучший звук: «Звук металла»

Лучший короткометражный мультфильм: «Если что-нибудь случится: я тебя люблю»

Лучший полнометражный мульфильм: «Душа»

Лучший короткометражный документальный фильм: «Колетт»

Лучший полнометражный документальный фильм: «Мой учитель — осьминог»

Лучшая актриса в роли второго плана: Ё-Джон Юн, «Минари»

Лучшие визуальные эффекты: «Довод»

Лучшая работа художника: «Манк»

Лучшая операторская работа: «Манк»

Лучший монтаж: «Звук металла»

Лучшая музыка: «Душа»

Лучшая песня: Fight for You из фильма «Иуда и черный мессия»

Лучший фильм: «Земля кочевников»

Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд, «Земля кочевников»

Лучший актер: Энтони Хопкинс, «Отец»

Катунь24