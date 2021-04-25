Катунь24: Сварщица из Алтайского края отдала мошенникам более 760 тысяч рублей

Женщина поддалась на уловку правонарушителя, представившегося интернет-аналитиком.

Фото: pixabay.com

Как сообщает алтайское МВД, жительницу Заринска заинтересовало рекламное объявление в интернете. Она откликнулась на него и заполнила анкету. Далее ей перезвонил неизвестный мужчина, представившийся аналитиком.

Мужчина предложил потерпевшей «выгодно инвестировать свои денежные средства». Послушав «аналитика», женщина перевела свои накопления на несколько банковских карт на общую сумму 766 000 рублей.

По факту кражи денег у жительницы Заринска возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции Алтайского края призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

Катунь24