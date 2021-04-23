Катунь24: Суд вынес приговор бийчанину, зарезавшему на улице девушку

Инцидент произошел вечером 18 октября 2020 года возле дома на улице Социалистической.

Фото: Следком по Алтайскому краю

В этот вечер пьяный мужчина встретил двух незнакомых девушек. Одной из девушек он нанес удар ножом в живот, пострадавшая скончалась на месте. Вторую девушку он дважды ударил в грудь и живот и скрылся.

Как сообщает региональный Следком, злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств. 32-летний мужчина не имеет постоянного места жительства – он проживал в лесном массиве в шалаше и собирал лом металла.

Во время предварительного следствия мужчина вину признал.

«Мотив совершения столь дерзкого и жестокого убийства он объяснил внезапно возникшим неприязненным отношением к потерпевшим и желанием их убить», — сообщили в Следкоме.

Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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