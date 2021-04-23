Катунь24: Синоптики: в Алтайском крае сохранится прохладная и ветреная погода

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в регионе сохранится прохладная и ветреная погода, возможен снег.

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23 и 24 апреля в крае будет преимущественно без осадков, по югу и востоку возможен небольшой снег. На дорогах в ночные и утренние часы местами гололедица. Ночью столбики термометров покажут -2…-7 градусов, местами до 12-13 градусов мороза.

Сегодня днем, 22 апреля, воздух прогреется до +4…+9 градусов, в последующие двое суток ожидается +5…+11 градусов. Ветер северный, 4-11 метров в секунду, местами порывы до 14-16 метров в секунду.

В Барнауле преимущественно без осадков, в конце дня 24 апреля возможен небольшой дождь. Температура ночью -3…-5 градусов, днем +5…+9. Ветер северный, 4-11 метров в секунду.

Катунь24