Катунь24: Строительная выставка-ярмарка пройдёт в Барнауле

27-29 мая в Барнауле пройдет традиционная выставка-ярмарка «Алтайстрой-Барнаул — 2021. Малоэтажное строительство. Отделка. Ремонт. Интерьер. Благоустройство. ЖКХ, газификация. Энергосбережение. Инженерные системы».

Фото: pixabay.com

Выставка-ярмарка — это активный интерес к новинкам, доступным ценам алтайских и российских производителей, поддержка малому и среднему бизнесу города, помощь жителям малоэтажной застройки Барнаула, пригорода, возможность в одном месте ознакомиться с лучшими по цене и качеству материалами, оборудованием для комфорта и благоустройства.

Единая торгово-выставочная площадка, мастер-классы, шоу, краш-тесты, пятничный вечерний концерт пройдут в активно развивающемся Индустриальном районе города по адресу: Павловский тракт, 166, ТЦ «Доммер».

В эти дни каждый желающий сможет:

чему-то научиться (например, создавать барельефы);

убедиться в прочности и функциональности материалов;

проверить, работает ли технология так, как о ней заявляют производители;

увидеть настоящее мастерство профессионалов;

получить любую консультацию по ценам и видам продукции, справочную информацию, выгодные коммерческие предложения.

Комплекс домашних решений «Доммер» расположен в быстро растущем густонаселенном районе Барнаула. Жителям района легко добраться до нас пешком, остальным горожанам и гостям города можно доехать на общественном транспорте или на собственном авто — возле ТЦ «Доммер» оборудована просторная автостоянка — места хватит всем!

Организатор: рекламный центр «СТРОЙКА.АЛТАЙ».

Генеральный спонсор: ТЦ «ДОММЕР».

При поддержке администрации г. Барнаула, Союза строителей Алтайского края.

Время работы выставки-ярмарки: с 10:00 до 18:00. Вход на выставку — свободный. Выставка также будет работать в субботу. Более подробная информация на сайте. Телефоны для справок: +7-913-090-4659, +7-923-642-7614.

Катунь24