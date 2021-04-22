Катунь24: Строительная выставка-ярмарка пройдёт в Барнауле

Катунь24: Строительная выставка-ярмарка пройдёт в Барнауле22.04.2021
27-29 мая в Барнауле пройдет традиционная выставка-ярмарка «Алтайстрой-Барнаул — 2021. Малоэтажное строительство. Отделка. Ремонт. Интерьер. Благоустройство. ЖКХ, газификация. Энергосбережение. Инженерные системы».
Фото: pixabay.com
Выставка-ярмарка — это активный интерес к новинкам, доступным ценам алтайских и российских производителей, поддержка малому и среднему бизнесу города, помощь жителям малоэтажной застройки Барнаула, пригорода, возможность в одном месте ознакомиться с лучшими по цене и качеству материалами, оборудованием для комфорта и благоустройства.
Единая торгово-выставочная площадка, мастер-классы, шоу, краш-тесты, пятничный вечерний концерт пройдут в активно развивающемся Индустриальном районе города по адресу: Павловский тракт, 166, ТЦ «Доммер».
В эти дни каждый желающий сможет:
- чему-то научиться (например, создавать барельефы);
- убедиться в прочности и функциональности материалов;
- проверить, работает ли технология так, как о ней заявляют производители;
- увидеть настоящее мастерство профессионалов;
- получить любую консультацию по ценам и видам продукции, справочную информацию, выгодные коммерческие предложения.
Комплекс домашних решений «Доммер» расположен в быстро растущем густонаселенном районе Барнаула. Жителям района легко добраться до нас пешком, остальным горожанам и гостям города можно доехать на общественном транспорте или на собственном авто — возле ТЦ «Доммер» оборудована просторная автостоянка — места хватит всем!
Организатор: рекламный центр «СТРОЙКА.АЛТАЙ».
Генеральный спонсор: ТЦ «ДОММЕР».
При поддержке администрации г. Барнаула, Союза строителей Алтайского края.
Время работы выставки-ярмарки: с 10:00 до 18:00. Вход на выставку — свободный. Выставка также будет работать в субботу. Более подробная информация на сайте. Телефоны для справок: +7-913-090-4659, +7-923-642-7614.