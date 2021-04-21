Катунь24: Самый большой айсберг в мире растаял

Площадь айсберга A68 составляла почти 6000 квадратных километров, когда он откололся от шельфового ледника в Антарктиде в 2017 году. Его масса приравнивалась к 1 трлн т.

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В апреле 2020 года его площадь составляла 5100 квадратных километров.

Как показывают спутники, сейчас айсберг практически исчез: он разбился на небольшие фрагменты. В американском Национальном центре по контролю за ледниками заявили, что теперь наблюдать за ним нет никакого смысла.

Как отмечает «Би-би-си News», ледяную глыбу разрушили волны и тёплая вода.

Катунь24