Катунь24: Самый большой айсберг в мире растаял

Катунь24: Самый большой айсберг в мире растаял21.04.2021
Площадь айсберга A68 составляла почти 6000 квадратных километров, когда он откололся от шельфового ледника в Антарктиде в 2017 году. Его масса приравнивалась к 1 трлн т.
Фото: pixabay.com
В апреле 2020 года его площадь составляла 5100 квадратных километров.
Как показывают спутники, сейчас айсберг практически исчез: он разбился на небольшие фрагменты. В американском Национальном центре по контролю за ледниками заявили, что теперь наблюдать за ним нет никакого смысла.
Как отмечает «Би-би-си News», ледяную глыбу разрушили волны и тёплая вода.