Катунь24: Синоптики прогнозируют похолодание до -18 градусов в Алтайском крае

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды завтра ночью, 21 апреля 2021 года, столбики термометров в крае опустятся до -18 градусов.

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В эту ночь в крае будет преимущественно без осадков. Местами изморозь, на дорогах гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха составит -5…-10 гр., местами до -13…-18 гр.

Днем в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, дождь. В утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Столбики термометров покажут +1…+6 гр.

В Барнауле ночью также преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с. Столбики термометров покажут -7…-9 гр.

Днем температура воздуха составит +1…+3 гр. В конце дня небольшой мокрый снег с дождем. Ветер западный, 2-7 м/с.

Катунь24