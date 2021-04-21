Катунь24: Стало известно, сколько заработал губернатор Виктор Томенко в 2020 году

Глава Алтайского края Виктор Томенко отчитался о доходах, расходах, имуществе и обязательствах за 2020 год.

Фото: официальный сайт Алтайского края

Губернатор заработал 8 515 663 рубля. Доход от работы в правительстве региона составил 3 548 689 рублей, ещё около 4 миллионов рублей губернатор заработал от продажи личного автотранспорта. Также в доходах учтены средства от вкладов в банках и от сдачи в аренду жилья.

Супруга Виктора Томенко за 2020 год заработала 458 тысяч рублей за счёт процентов от банковских вкладов и дивидендов по акциям коммерческих фирм.

Также глава региона сообщил, что в начале этого года продал недвижимость в Москве за 31 миллион рублей. Соответствующие сведения будут отражены в отчёте по итогам 2021 года.

Катунь24