Катунь24: Сибирячка готовится к полету на МКС

Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина в 2022 году полетит на МКС.

Фото: пресс-служба Центра подготовки космонавтов

Об этом заявил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Как стало известно, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин уже отдал соответствующее поручение Центру подготовки космонавтов.

«Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил Центру подготовки космонавтов ввести Анну Кикину в один из ближайших экипажей кораблей «Союз» для полета на МКС в 2022 году. В скором времени будет принято решение, в весенний или осенний экипаж следующего года она будет включена», — сказал собеседник агентства.

Помимо этого, к группе Анны Кикиной могут присоединиться еще несколько женщин. Это участницы, приславшие свои заявки для съемок художественного фильма «Вызов».

Кстати, ранее в космосе побывали четыре советские и российские женщины: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.

Анна Кикина – уроженка Новосибирска. Была радиоведущей и программным директором в Горно-Алтайске. Анна – мастер спорта России по полиатлону и рафтингу. С 2016 года является единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса.

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