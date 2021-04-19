Катунь24: Садоводческие автобусные маршруты начали работать в Барнауле

С 17 апреля в Барнауле начали работу 14 сезонных садоводческих маршрутов.

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Как рассказали в мэрии города, по будням будут ездить 25 автобусов, а в выходные и праздничные дни их количество будет увеличиваться до 32 единиц.

Вместо закрытого маршрута № 126 обслуживание направления будет осуществляться автобусным маршрутом № 119ш с сохранением интервала движения и расписания.

Расписание всех садоводческих маршрутов размещено на странице комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи официального сайта Барнаула.

Катунь24