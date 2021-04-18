Катунь24: Синоптики прогнозируют похолодание до -4 градусов в Алтайском крае

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды завтра ночью, 18 апреля 2021 года, столбики термометров в крае опустятся до -4 градусов.

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Осадков в эту ночь не ожидается, местами туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха составит -4…+1 гр.

Во второй половине дня местами возможны небольшие дожди, в утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 22 м/с. Температура воздуха днем составит +7…+12 гр., местами по югу до +17 гр.

Катунь24