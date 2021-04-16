Катунь24: Специальная комиссия проверила улицу Понтонный Мост в Барнауле

Обследование таких гарантийных участков ежегодно проходит в Алтайском крае весной. Его проводят представители комитета по дорожному хозяйству администрации Барнаула, общественных организаций, а также депутаты и подрядчики.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Специальная комиссия проверила улицу Понтонный Мост в Барнауле

Бордюр восстановят бетоном в рамках текущего содержания. Дорога от улицы Красноярской до Понтонный Мост, 231 в Барнауле отремонтирована в прошлом году. Можно сказать, раньше ее и не было — сплошной щебень. Местные жители вспоминают, как не могли открыть окно на проветривание, развесить сушить белье во дворе. Все покрывалось пылью от проезжающих грузовиков — дорога соединяет площадку по производству, доставке песка и щебня с Барнаулом.

Дорогу построили по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Обустройство 1 км 600 метров стоило больше 46 млн рублей. Спустя год специальная комиссия приехала проверить, как дорога пережила зимнее содержание.

Каждую весну представители комитета по дорожному хозяйству администрации Барнаула, общественных организаций, а также депутаты и подрядчики обследуют такие участки по всему краю. Всего 222,5 км дорог, находящихся на гарантии. По итогам будут составлены дефектные ведомости и розданы предписания. Если случай негарантийный, дороги отремонтирует «Автодорстрой».

Хорошо — так общественники оценили состояние участка по улице Понтонный Мост. Нашли дефекты из-за просадки инженерных коммуникаций, дорожных работ. Чтобы сохранить дорогу, на участке нужен габаритно-весовой контроль. Этот проект сейчас на стадии разработки в администрации города.

Катунь24