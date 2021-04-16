Катунь24: СГК предупреждает барнаульцев об испытании сетей на линиях ТЭЦ-3

Проверка на максимальную температуру теплоносителя на магистралях пройдет 19 и 20 апреля 2021 года.

Фото: https://sibgenco.ru/

Во время испытаний произойдет кратковременное повышение температуры подающей сетевой воды до 130 градусов Цельсия с последующим снижением до значения по графику. Такие испытания проводятся раз в 5 лет. Их цель — выявление дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверка компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения и последующем ее понижении до первоначального уровня.

Во время испытаний отключат отопление для детских и лечебных учреждений, а также горячую воду для отдельной категории потребителей: с неавтоматизированными системами горячего водоснабжения (ГВС), калориферными установками, отопительными системами с непосредственной схемой присоединения, сообщает barnaul.org. Остальных потребителей отключения не коснутся. Точную информацию о типе внутридомового оборудования и необходимости ограничения ресурса жители могут уточнить в своей управляющей компании.

Испытания пройдут по следующему графику:

С 10:00 до 20:00 19 апреля — по контурам магистралей М-31 и М-32 для жителей Индустриального и Железнодорожного районов в границах улиц Попова, Антона Петрова, Малахова, Гущина, Северо-Западной, Советской армии, Власихинской, Павловский тракт, а также пос. Спутник и Новосиликатный.

С 10:00 до 20:00 21 апреля — по контурам магистралей М-33 и М-34 для жителей Ленинского района в границах улиц Солнечная поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Попова и Павловский тракт. Для части жителей Железнодорожного, Центрального и Индустриального районов в границах улиц Молодежной, Партизанской, Короленко, Челюскинцев, а также Змеиногорский тракт.

В компании отмечают, в период испытаний возможны размывы грунта и выброс воды на поверхность. Категорически запрещено пересекать огражденные участки, где обнаружены повреждения трубопроводов. В случаях обнаружения парений и выбросов воды на поверхность трубопроводов барнаульцев просят звонить в диспетчерскую службу СГК в Барнауле по телефону 599-715.



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