Катунь24: Спортсмены из села Алтайского края всей семьёй на «отлично» сдали нормы ГТО

Золотой знак ГТО получили все члены семьи Рычко: Евгений, Наталья и их сын Руслан. Они живут в селе Озёрки Тальменского района. Как проходят их домашние тренировки, узнала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Спортсмены из села Алтайского края всей семьёй на «отлично» сдали нормы ГТО

В Озёрках нет спортивных секций. Но это не останавливает семью Рычко на пути к наградам. Евгений сам тренирует своего сына Руслана с 5 лет. Водил на разные секции, смотрел, что больше привлекает мальчика. Остановились на лыжах. Все упражнения отрабатывают в домашних условиях и самостоятельно накатывают лыжню в лесу. В последнее время члены семьи Рычко стала выступать на районных соревнованиях, с 2014 года остаются бессменными чемпионами.

В селе Озёрки семья живёт уже 10 лет. Переехать пришлось из-за проблем со здоровьем сына: в полтора года родители узнали, что сын не слышит.

«По направлению сурдолога нас отправили в село Озёрки в специальную школу-интернат. Слух – он не восстанавливается. Но равивается благодаря аппаратам хорошим и с помощью работы дефектологов, логопедов», – рассказала Наталья Рычко.

У Руслана тугоухость 3-4 степени, он может воспринимать речь и говорить. Сейчас мальчик учится в 6 классе, после школы хочет связать свою жизнь со спортом. А пока семья готовится к очередным районным соревнованиям.

Катунь24