Катунь24: Сибиряк до смерти избил коллегу огнетушителем

Еще одного коллегу он поранил ножом.

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12 апреля 2021 года в Новосибирске трое мужчин распивали алкоголь на работе. Во время застолья между коллегами возникла ссора. Тогда 48-летний подозреваемый взял огнетушитель и ударил им несколько раз мужчину. В это время 51-летний очевидец конфликта попытался его остановить, но тот схватил нож и набросился на очевидца. Оставшийся в живых мужчина выбежал из производственного помещения и позвал на помощь коллег. Сотрудники организации вызвали скорую помощь и правоохранителей.

Скорая констатировали смерть 57-летнего потерпевшего, второму мужчине оказали помощь.

Бойцы Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали находившегося там 48-летнего фигуранта по уголовному делу.

Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу, отметили в областном Следкоме.

Катунь24