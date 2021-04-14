Катунь24: Собакам – дождевики, кошкам – фраки, львам – варежки: ветеринар из Барнаула открыла ателье и начала шить одежду животным

13 лет Софья Береснева шьет одежду для животных. Дождевики – собакам, фраки – кошкам, бандажи – львам: для нее нет ничего невозможного. Как девушка с образованием ветеринара стала хозяйкой уникального ателье, смотрите в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Собакам – дождевики, кошкам – фраки, львам – варежки: ветеринар из Барнаула открыла ателье и начала шить одежду животным

Чтобы сшить один костюм на собаку, Софья Береснева тратит один день. 13 лет назад на комбинезон могло уйти до недели. Когда-то хозяйка барнаульского ателье для животных хотела стать ветеринаром, даже получила соответствующее образование. Но жажда творить оказалась сильнее.

Когда Софья начинала свой путь дизайнера одежды для животных, эта сфера была не так развита в Барнауле. Первых клиентов искала через объявления. Сейчас очередь на пошив расписана на месяц вперед.

Уникальность этих нарядов в том, что они сшиты по индивидуальным меркам каждого животного. Если одежда удобная, приучить к ней собаку или кошку не составит труда. Чтобы упростить себе работу, Софья разработала компьютерную программу. Она сама выдает лекала, если вбить мерки. Можно сразу перенести их на ткань. Свои разработки дизайнер хочет запатентовать.

Софья шьет одежду и на кошек. Например, кофты для сфинксов. Однажды цирк заказал у нее бандаж и варежки-краги для льва. Бывает, просят пошить костюмы для торжества, фраки и платья невест. Но самые частые заказы – практичная одежда для питомцев.

Софья считает, что, если ты самоучка, но горишь своим делом, мечта может исполниться. Сейчас дизайнер проводит все свободное время в ателье, у нее несколько помощниц и нет отбоя от клиентов.

Катунь24