Катунь24: Синоптики: в Алтайском крае ожидается аномальное тепло

Катунь24: Синоптики: в Алтайском крае ожидается аномальное тепло14.04.2021
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Сибири, Поволжье и на Урале. Об этом сообщает ТАСС.
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В ближайшие дни в регионах Сибири, Урала и Поволжья температура воздуха будет выше нормы на 7–17°C, пояснил Вильфанд.
«Невероятная весна на севере Западной и Средней Сибири. Там температура выше нормы на 14–17°C, но нормы там, конечно, невысокие, потому будет на Ямале, например, около 0°C, на Таймыре – от 4 до 8 градусов мороза. Отклонения от нормы сумасшедшие», – сказал он.
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