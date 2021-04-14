Катунь24: Судебные приставы не смогут изымать домашних животных за долги граждан

Такой законопроект планируют рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях Госдумы в третьем чтении.

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Сейчас в Гражданском процессуальном кодексе имеется перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Законопроект же дополняет его списком домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.

«Поправки будут способствовать более гуманному отношению к домашним животным, обеспечению надлежащих условий их содержания и эмоциональному благополучию их владельцев», — отметил один из инициаторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Предполагается, что закон избавит от негативных последствий как самих животных, так и их владельцев. А также, как отмечают авторы, новая норма оградит сотрудников госорганов, осуществляющих изъятие, от наказания за возможные преступления, связанные с жестоким обращением с животными.

Катунь24