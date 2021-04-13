Катунь24: Соцсети: горожане заметили движение Льда на Оби

Видео, на котором заметно начало очень медленного движения льда, поделились подписчики паблика Barnaul22 во «ВКонтакте» сегодня, 12 апреля 2021 года.

Фото: Barnaul 22

«Первые льдины проплывают под мостом!» – отметила автор поста Ольга Николаева.

Однако другие подписчики в комментариях отметили, что движение льдин в районе Нового моста ещё не ледоход: где-то лёд продолжает плотно держаться.

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