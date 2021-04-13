Катунь24: Сотрудники СГК рассказали журналистам телеканала «Катунь 24» подробности происшествия на Барнаульской ТЭЦ-2

Прокуратура Алтайского края начала проверку по факту обрушения верхней части трубы на ТЭЦ-2. Объект принадлежит компании СГК. Подробнее о том, как теперь энергохолдинг будет обеспечивать бесперебойное теплоснабжение в Барнауле, рассказали сотрудники СГК нашей съемочной группе.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Сотрудники СГК рассказали журналистам телеканала «Катунь 24» подробности происшествия на Барнаульской ТЭЦ-2

Барнаульскую ТЭЦ-2 ввели в эксплуатацию в 1955 году. За последние 5 лет в ремонт всего оборудования, в том числе и трубы, на ТЭЦ-2 вложили больше 2 млрд рублей. Однако часть одной из труб обрушилась вчера вечером. Представители компании СГК, которой принадлежит ТЭЦ, заверили, что регулярно обследовали трубы, а в прошлом году получили заключения о том, что трубы могут проработать еще минимум 17 лет.

«Труба достаточно старенькая, но была признана работоспособной. Капитальные ремонты данному объекту проводили в соответствии с нормативными требованиями. Последний капитальный ремонт был выполнен в 2008 году. В 2017 был проведен средний ремонт этой трубы. Замечаний по ее работоспособности у нас не было», – сообщил Олег Петров, заместитель генерального директора СГК.

В 2021 году на ремонт труб выделили 400 млн рублей. Как сообщают энергетики, обрушенная труба в этот план уже не входит. Ее планируют полностью убрать.

«Мы сейчас перенесем котлы, которые работали на эту трубу, на другие трубы. Эту трубу, скорее всего, ликвидируем», — рассказал Олег Петров.

Барнаульская ТЭЦ-2 обслуживает больше 2 тыс. многоквартирных домов и 200 частных. А также 100 школ, 20 больниц, 550 административных зданий. Под угрозой остаться без отопления и электроснабжения находятся районы ВРЗ, Восточный, Жилплощадка и проспект Ленина в границе улиц Профинтерна и Северо-Западной. Для того чтобы этого не произошло, энергетики переключают потребителей на резервные тепловые источники.

«Электрическую нагрузку мы существенно сбросили, но это никак не влияет на надежность работы энергоузла. Мы развернули на Бийской ТЭЦ один генератор, загружена Барнаульская ТЭЦ-3. По тепловой нагрузке ТЭЦ-2 ведет режим в соответствии с графиками. От контура ТЭЦ-2 остаются у нас запитанные потребители. Порядка 90 тыс. населения. Это около 650 многоквартирных домов, 450 частных домов», — отметил Игорь Лузанов, директор Алтайского филиала СГК.

Сейчас станция работает на том запасе сырого угля, который был в бункерах. Вопрос пополнения сейчас стоит для энергетиков особенно остро. Работу в прежнем режиме планируют восстановить за 4 дня. Для этого на ТЭЦ-2 будут ежедневно работать около 200 сотрудников.

Катунь24