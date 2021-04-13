Катунь24: Спасатели из Новосибирской области прибыли в Алтайский край на борьбу с паводком

40 специалистов Сибирского спасательного центра МЧС России (ССЦ) приехали в регион вчера, 11 апреля 2021 года.

Фото: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

Сотрудники МЧС помогут провести мероприятия по защите населенных пунктов и объектов экономики в связи с неблагоприятным прогнозом развития паводка в регионе. В случае ухудшения паводковой обстановки аэромобильная группировка чрезвычайного ведомства готова оказать необходимую помощь населению и краевым властям.

В вооружении спасателей – 9 единиц современной спасательной техники, в том числе плавсредства и беспилотные авиационные системы, а также мотопомпы, оборудование и снаряжение для проведения всех необходимых мероприятий и палаточный городок для обеспечения жизнедеятельности личного состава в автономном режиме.

Ранее специалисты ССЦ при помощи беспилотников проводили авиамониторинг затороопасных участков на реке Бии на территории Красногорского и Бийского районов Алтайского края. Полученные фото и видеоматериалы будут использованы для уточнения прогнозов ситуации и повышения эффективности реагирования.

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Катунь24