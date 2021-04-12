Катунь24: Следователи возбудили уголовное дело после смерти школьницы в Рубцовске

Катунь24: Следователи возбудили уголовное дело после смерти школьницы в Рубцовске12.04.2021
По данному факту следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю незамедлительно возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: altai-krai.sledcom.ru
Тело девочки было обнаружено 8 апреля 2021 года в её квартире в городе Рубцовске было обнаружено тело 12-летней девочки без признаков насильственной смерти.
Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств гибели ребенка, продолжается расследование уголовного дела. Следователем будут тщательно проверены все версии и установлены причины произошедшего.
Напомним, ученице 5 класса стало плохо после разговора с завучем городского лицея «Эрудит». Спасти школьницу не удалось. Детали трагедии также выясняют уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и региональное Министерство образования и науки.