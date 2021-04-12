Катунь24: Соцсети: школьница скончалась после разговора с завучем в Рубцовске

Трагедия произошла 8 апреля 2021 года.

Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Как сообщает подписчица паблика «Инцидент Рубцовск» во «ВКонтакте», ученице 5 класса стало плохо после разговора с завучем городского лицея «Эрудит», в котором училась девочка. В школе, со слов родителей, педагог известна своими жестокими методами воспитания и грубым отношением. Накануне завуч вызвала школьницу и её маму на беседу, где отругала за видеоролик в TikTok.

«Разговор проходил на высоких тонах. Из кабинета обе вышли в слезах. Уже через час дома девочка почувствовала себя плохо, об этом она рассказала подружкам в WhatsApp», – сообщила подписчица «Инцидент Рубцовск».

Спасти девочку не удалось. Причина смерти устанавливается.

Дополнено: Власти Алтайского края выясняют детали трагедии в рубцовском лицее.

Следователи возбудили уголовное дело после смерти школьницы в Рубцовске.

Катунь24