Катунь24: Сибиряк ранил ножом маленького мальчика

Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого.

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Инцидент произошел 8 апреля 2021 года в Красноярске в одном из подъездов жилого дома.

Как сообщают следователи, 9-летний мальчик пришел к другу в гости и увидел, что на лестничной площадке открыта дверь в другую квартиру. Мальчик решил туда заглянуть. На пороге появился нетрезвый мужчина. Он схватил школьника за руку и попытался затащить его в дом. Но школьник стал упираться и звать на помощь. Тогда разъяренный красноярец ударил ребенка ножом по шее.

46-летний мужчина уже дал признательные показания. Заведено уголовное дело, идет расследование, сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.

Катунь24