Катунь24: Соцсети: пользователи показали сход воды и снега с гор в реку Белокуриху

Катунь24: Соцсети: пользователи показали сход воды и снега с гор в реку Белокуриху10.04.2021
Фотографиями и видеозаписью буйства стихии поделились подписчики группы «Курорт 22» во «ВКонтакте».
Фото: Анна Наседкина
Отдыхающим курорта удалось заснять начало схода воды с гор в реку Белокуриху. Это случилось вчера, 8 апреля 2021 года, около 20:00 по местному времени.
«Реку словно прорвало: бурный поток воды и снега с крутящимися в нем бревнами устремился в сторону города…» – пишет автор видео Анна Наседкина.
Видео было снято на терренкуре «Старая мельница» и по пути к отелю «На камушках». Очевидцы выразили опасение, что «подвесной мостик на терренкуре мы уже не увидим». Однако подписчики сообщают, что мостик уцелел, а вода прошла поверх него.
В настоящее время вода на реке успокоилась, новых сходов не наблюдалось, сообщают подписчики паблика «Курорт 22».
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