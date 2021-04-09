Катунь24: Штраф за нарушения ПДД на железнодорожных переездах увеличили в пять раз

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который в пять раз увеличивает штраф за нарушения при проезде железнодорожных путей. Теперь нарушителей ждет штраф в 5 тысяч рублей.

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Раньше за грубые нарушения — выезд на переезд при закрытом (или закрывающемся) шлагбауме, при красном сигнале светофора — водителей лишали прав на срок до 3 месяцев или выписывали штраф в 1 тыс. руб.

Сейчас же штраф будет увеличен до 5 тыс. руб. При этом его нельзя будет оплачивать с 50-процентной скидкой.

Выявлять нарушения на нерегулируемых переездах будет сотрудник ГИБДД.

Катунь24