Катунь24: Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за обрушения стены дома в Барнауле

Дело заведено по статье «Халатность» в отношении должностных лиц комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула.

Фото: barnaul.org

По данным Следственного комитета Алтайского края, жилой дом, расположенный в краевой столице на улице Советской армии, 54, межведомственной комиссией по оценке жилых помещений был признан аварийным и подлежащим сносу ещё в 2013 году. При этом 11 из 30 помещений в нем находятся в муниципальной собственности.

Расселить жильцов из аварийного дома должны были до 2015 года, однако этого не было сделано. Частичное разрушение наружной стены, произошедшее вчера, 7 апреля 2021 года, повлекло угрозу обрушения кровли и эвакуацию жильцов.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу и продолжается расследование. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц муниципального образования.

Катунь24