Катунь24: Съёмочная группа «Катунь 24» побывала на месте обрушения стены жилого дома в Барнауле

Сегодня, 7 апреля, в Барнауле снова обрушилась стена жилого дома, теперь на улице Советской армии, 54. Дому почти семьдесят лет, в 2013 году он был признан аварийным. Жителей эвакуировали.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for Съёмочная группа «Катунь 24» побывала на месте обрушения стены жилого дома в Барнауле

В субботу жильцы аварийного дома на улице Советской армии забили тревогу. На фасаде появилась трещина, пришлось вызвать экстренные службы. Эксперты тогда пришли к выводу, что угрозы разрушения нет. Но прогнозы не оправдались: стена рухнула сегодня, 7 апреля, в 13:20.

В здании, которому 68 лет, проживали 64 человека. После происшествия для них подготовили пункт временного размещения на базе Детской спортивной школы № 6.

Вернутся ли жильцы в дом, который признали аварийным еще в 2013 году, пока неизвестно.

Напомним, аналогичная ситуация произошла на улице 1-й Западной. 55 человек эвакуировали из-за угрозы обрушения фасадной балки. Восемь жильцов в данный момент находятся в пункте временного размещения. Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности.

Катунь24