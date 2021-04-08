Катунь24: Спекулянты продают билеты на спектакль Хабенского в Барнауле по завышенным ценам

Катунь24: Спекулянты продают билеты на спектакль Хабенского в Барнауле по завышенным ценам08.04.2021
В Алтайском краевом театре драмы рассказали о случаях продажи билетов на предстоящий спектакль, художественным руководителем которого является Константин Хабенский, втридорога.
Фото: Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина
Представители театра рассказали в соцсетях, что им лестно, что будущая премьера вызвала такой ажиотаж, однако призвали не покупать билеты у перекупщиков.
«Спектакль будет идти ещё не один сезон, его смогут посмотреть все желающие», — заверили в театре драмы.
Премьера спектакля «Интуиция» состоится 29 мая 2021 года. В настоящий момент все билеты раскуплены.