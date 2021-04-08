Катунь24: Скопившуюся на проезжей части улицы Фурманова воду откачали в Барнауле

Вчера, 6 апреля, для предотвращения подтопления жилых домов администрация Железнодорожного района краевой столицы организовала работы по откачке талой воды с проезжей части в районе дома № 100 на улице Фурманова.

Фото: официальный сайт Барнаула

Откачку проводила аварийная бригада управляющей компании «Городской департамент ЖКХ» с применением двух единиц специальной техники.

Контроль за работой осуществляли сотрудники управления коммунального хозяйства и штаба ГО и ЧС администрации Железнодорожного района. Подтопления жилых домов в районе нет, сообщает пресс-служба администрации города.

Катунь24