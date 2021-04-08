Катунь24: Стена аварийного дома обрушилась в Барнауле

Сегодня, 7 апреля, произошло обрушение кирпичной кладки наружной стены жилого дома на улице Советской армии, 54.

Фото: официальный сайт Барнаула

Дом, который был построен в 1954 году, признали аварийным в 2013 году. В настоящий момент в доме проживают 64 человека.

Как сообщает пресс-служба администрации Барнаула, на место аварии оперативно выехали заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Пашковский, начальник управления ГО ЧС Барнаула Владимир Драчев, глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев, первый заместитель главы администрации Железнодорожного района Лев Ночевной, а также сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю, управления ГО ЧС Барнаула, полиции, скорой медицинской помощи, комитета жилищно-коммунального хозяйства города.

Пострадавших в результате обрушения стены нет. Жителей дома эвакуировали. Для них подготовили пункт временного размещения на базе Детско-юношеской спортивной школы № 6 Барнаула (ул. Советской армии, 73).

Катунь24