Катунь24: Строительные работы в барнаульском ЖК «Парковый» возобновили

Заместитель главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров провел заседание межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с завершением строительства многоквартирных домов.

Фото: официальный сайт Барнаула

Участники рабочей группы обсудили ситуацию по завершению строительства дома по ул. Парковой, 71, который возводит «Барнаулкапстрой» за счет проектного финансирования ПАО «Сбербанк». Денежные средства участников долевого строительства размещены на эскроу-счетах, сообщает официальный сайт Барнаула.

АО СЗ «Барнаулкапстрой» провело контрольные обмеры объемов строительно-монтажных работ, выполненных ООО «СК Стройпанорама» на 3-й блок-секции строящегося дома, заключен договор подряда. Новый подрядчик из группы компаний «Адалин» начал строительные работы на 3-й блок-секции.

Руководитель «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов доложил, что в ближайшие дни будет решен вопрос с подключением видеокамеры на строящемся доме, появится возможность наблюдать за ходом проведения работ на строительной площадке в режиме реального времени.

Администрация города продолжает работу по стабилизации экономической обстановки в АО СЗ «Барнаулкапстрой» и недопущению банкротства предприятия.

Катунь24