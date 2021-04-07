Катунь24: Специалисты прогнозируют высокую численность клещей в Алтайском крае в 2021 году

Больше 11 тысяч человек пострадало от присасывания клещей на территории Алтайского края в прошлом году. В этом специалисты также прогнозируют высокую численность насекомых. Уже начались проверки по местам их наибольшего скопления.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Специалисты прогнозируют высокую численность клещей в Алтайском крае в 2021 году

В краевой столице четыре природных очага клещевого энцефалита. Около оптового рынка на проспекте Космонавтов и завода «Кристалл». Очаги есть в парке «Юбилейный», а также в парке имени Ленина. Когда сойдет снег, начнется обработка территорий от клеща – переносчика опасных инфекционных болезней.

Чтобы защитить себя от клещей, нужно соблюдать меры предосторожности. Выезжая на природу, надевать закрытую одежду, использовать репелленты. Если заметили на одежде клеща, нужно аккуратно снять его и сжечь. В случае укуса нужно обратиться в больницу или ФАП, не вытаскивать насекомое самостоятельно. Также специалисты советуют привиться от клещевого энцефалита.

Катунь24