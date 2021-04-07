Катунь24: Сезон загара начался: рассказываем, как защитить свою кожу от ожогов

Катунь24: Сезон загара начался: рассказываем, как защитить свою кожу от ожогов07.04.2021
На улицах Алтайского края снег ещё лежит. Несмотря на это сезон загара начался! Весной солнце может оказать едва ли не самое вредное воздействие на кожу, поэтому с солнечными ваннами нужно быть осторожнее.
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Под влиянием апрельского и майского солнца на лице могут появляться пигментные пятна. Еще не адаптировавшаяся к солнцу после зимы кожа должна быть хорошо защищена. Косметологи советуют начинать защитные мероприятия с первых дней апреля. Делать это можно с помощью кремов, имеющих высокий защитный коэффициент, шляп, а также солнцезащитных очков. Агрессивное воздействие солнечных лучей провоцирует появление первых морщин. Ультрафиолет воздействует на незащищенную кожу в течение долгого времени, сушит ее и обезвоживает.
Для того чтобы не сгореть и приобрести желанный золотисто-шоколадный оттенок, хорошо бы знать тип своей кожи и загорать в соответствии с рекомендациями. Итак, рассмотрим основные типы кожи и ее возможную реакцию на ультрафиолет.
Кельтский. К этому типу относятся обладатели бледной кожи с легким розовым оттенком, часто покрытой веснушками. В основном они имеют светлый или рыжий цвет волос и светлые (голубые или зеленые) глаза. На солнце представители этого типа довольно быстро обгорают, и кожа начинает шелушиться. Если вы относитесь к кельтскому типу и хотите посетить солярий, то вполне будет достаточно 5 минут для первого сеанса и 10 минут для последующих. Рекомендуется посещать студию загара не более двух раз в неделю.
Европейский светлокожий (нордический, германский). Это обладатели русых волос, зеленых или голубых глаз и светлой кожи. Люди этого типа загорают плохо, нередко обгорают. Однако кожа способна к интенсивной выработке меланина — время пребывания на солнце или в солярии нужно постепенно увеличивать. Для искусственного загара начинать следует с 5–7 минут и остановиться на 10 минутах (в среднем по 3 раза в неделю).
Европейский темнокожий (смешанный, среднеевропейский). К этому типу относятся люди с темно-русыми, каштановыми волосами, карими глазами и довольно смуглой кожей. Загорают легко, но есть вероятность получения ожога при длительном пребывании на солнце. Достаточно посетить солярий 5 раз, по 10-12 минут за сеанс, и ваша кожа приобретет ровный шоколадный оттенок.
Средиземноморский. Смуглая кожа, черные или каштановые волосы, темные глаза — вот отличительные черты этого типа. Люди, относящиеся к нему, на солнце загорают легко и ожоги получают крайне редко. В солярии они могут провести 5 процедур по 10-15 минут.
Индонезийский или средневосточный. Обладатели этого типа кожи в России встречаются редко. Для представителей этого типа характерна очень смуглая, коричневая кожа, темные глаза и темные волосы. Им легко удается получить равномерный и глубокий темный загар. Они прекрасно загорают на солнце, и противопоказаний к сеансам в солярии практически не имеют.
Африканский тип. Черные волосы, черные глаза и очень темная от природы кожа отличают представителей африканского типа. Они не получат солнечного ожога даже при постоянном нахождении на солнце. Дополнительных средств защиты здесь не требуется. Единственный совет – использование хорошего питательного масла, увлажняющего крема или лосьона для тела.
Каждый из перечисленных фототипов реагирует на УФ-излучение по-своему, учитывайте это во время сеансов загара. Ни загаром на солнце, ни походами в солярий злоупотреблять нельзя. В этом вопросе очень важно чувство меры.
Прописная истина для безопасного пребывания на солнце — использование средств для защиты кожи от ультрафиолета и головного убора. Шляпа, кепка или косынка помогут защитить волосы, которые загар всё равно не приобретают, зато заметно разрушаются под солнечными лучами. А солнцезащитное средство сведёт риск обгореть к минимуму — особенно важно его использование для людей с чувствительной кожей (кельтского и европейского типа) и маленьких детей.
Не забывайте, что участки с тонкой кожей — вокруг глаз, уши, губы — должны постоянно быть защищены средством с SPF-фактором не ниже 30.
Избежать обезвоживания и старения кожи поможет чистая вода. Пейте ее регулярно, и кожа скажет вам спасибо!
Автор: Анна Муратова