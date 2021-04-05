Катунь24: Суд на 2 месяца арестовал мужчину, который планировал подорвать мечеть в Барнауле

Барнаулец 2000 года рождения, которого подозревают в попытке взорвать городскую мечеть, по решению суда заключён под стражу на 2 месяца.

Фото: ФСБ Embedded video for Суд на 2 месяца арестовал мужчину, который планировал подорвать мечеть в Барнауле

По данным УФСБ России по Алтайскому краю, молодой человек получал указания от кураторов украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО), в том числе готовил «акции прямого действия» в местах массового скопления мусульман и рядом с административными зданиями.

На допросе парень признался, что сам связался с координаторами движения, так как «был недоволен государственной миграционной политикой». В начале марта кураторы доверили ему подобрать объекты и устроить поджог или другие «устрашающие население действия».

В месте проживания задержанного нашли взрывчатое вещество, а также инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу и средства коммуникации, на которых хранились фотографии с разведки объектов.

Катунь24