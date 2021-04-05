Катунь24: Стена обрушилась в школе в Камне-на-Оби

Во внутреннем дворе лицея № 2 в Камне-на-Оби упала небольшая часть внешней кладки кирпичей.

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Об этом сообщают «Каменские известия». Также вместе с этим разбилось окно на первом этаже. Основная стена осталась на месте. В администрации пояснили, что на учебном процессе это никак не отразится.

В настоящий момент территорию с обрушившейся стеной огородили, опасности для детей она не представляет. Планируются ремонтные работы.

Катунь24