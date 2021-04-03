Катунь24: Школьница из Барнаула прошла в финал кастинга ведущих на телеканале CТС Кids

Первый этап кастинга начался в феврале 2021 года, участникам необходимо было записать интервью и выложить в соцсетях с тегом #тыцкастинг.

Фото: instagram.com/arina_kids_official

В топ-20 конкурсантов вошла 8-летняя жительница Барнаула Арина Жулина.

«CTC Kids ищет ведущего в новое шоу. А точнее, соведущего для лауреатов ТЭФИ-Kids Насти Князевой и Вовы Левченко. Команда телеканала внимательно отсмотрела сотни видеозаписей и отобрала 20 финалистов, которые будут приглашены в студию, чтобы познакомиться лично», — сообщили на сайте ctckids.ru

Отметим, у Арины четыре Youtube-канала и есть аккаунт в инстаграме. Вести блог ей помогает мама. По словам девочки, общее количество ее подписчиков составляет больше 1,5 миллиона.



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Катунь24