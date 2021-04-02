Катунь24: Сибирские ученые планируют вывести морозоустойчивую породу коров

За основу для изучения российские и английские специалисты взяли якутскую корову, которая обитает в суровых условиях климата и способна выдержать до −70 градусов по Цельсию

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Уникальность этой породы состоит в ее чистокровности и отсутствии скрещиваний с другими представителями парнокопытных: яками, бизонами и др. Однако ученым до сих пор не удалось изучить полную историю её происхождения.

«В России огромные территории имеют низкую среднегодовую температуру, — отметил один из участников исследований, ведущий научный сотрудник ИЦиГ СО РАН, кандидат биологических наук Николай Юдин. — Производство мяса и молока в таких условиях требует выведения местных холодоустойчивых пород. Открытая нами мутация позволяет сделать первые практические шаги в этом направлении».

Он уверен, что новая мутация позволит увеличить производство молока и мяса в России, потому что большое количество регионов страны имеют низкую и очень низкую среднегодовую температуру воздуха.

В геноме этих коров исследователи нашли похожие черты, которые есть у африканских и азиатских пород. Результаты научной работы позволяют сделать вывод, что породы животных могут обретать новые для них качества, нетипичные для вида. Участники надеются, что исследование поможет вывести вид домашнего скота, устойчивого к морозам.

Катунь24