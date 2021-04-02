Катунь24: Студентка медуниверситета представит Алтайский край на конкурсе «Краса студенчества России – 2021»

Анна Голубицких – студентка 4 курса института клинической медицины, вокалистка и автор песен. Девушка уже прошла заочный этап национального конкурса и вошла в число 65 участниц финала.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Студентка медуниверситета представит Алтайский край на конкурсе «Краса студенчества России – 2021»

В музыкальных конкурсах Анна участвует с детства и надеется, что богатый опыт поможет ей достойно выступить на конкурсе красоты и таланта всероссийского масштаба. В нем будет 4 этапа: орфографический диктант, литературный тест, самопрезентация и творческий. Там Анна представит свою авторскую песню.

На первом месте у Анны всегда была и будет учеба. У девушки мечта – стать офтальмологом.

«Мой дедушка – офтальмолог. Поэтому мне очень важно это, я горжусь, что перенимаю его знания. Учиться мне еще очень долго: планирую окончить как минимум одну ординатуру, но еще мне хочется окончить неврологию», – рассказала Анна Голубицких, участница «Красы студенчества России – 2021».

Сейчас студентка усиленно готовится к конкурсу, девушке помогает весь университет.

«Когда в наш вуз пришло письмо о проведении всероссийского конкурса красоты, у нас не стоял вопрос выбора. Потому что Аня Голубицких проявила себя с самого первого курса в качестве творческого человека, обязательного, умного. Она является старостой группы, получает повышенную стипендию, занимается в вокальной студии «Нюанс», – отметила Олеся Зизевских, заведующая студенческим клубом АГМУ.

На очный этап конкурса «Краса студенчества России – 2021» Анна поедет в Архангельск, финал пройдёт в этом городе с 11 по 16 апреля. Будем надеяться, что корона победительницы достанется нашей землячке.

Катунь24