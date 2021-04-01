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Алтайский край

Катунь24: Совместную законодательную инициативу о внесении поправок в Устав Алтайского края внесут правительство региона и АКЗС

Апр 1, 2021
ГОРНЯК22 01.04.2021

Сегодня, 31 марта, губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание правительства, на котором была одобрена концепция внесения изменений в Устав (Основной закон) Алтайского края в связи с принятием поправок в Конституцию Российской Федерации.

Фото: pixabay.com

Поправки вступили в силу 4 июля 2020 года, после чего в Алтайском крае была создана комиссия из депутатов АКЗС, представителей органов государственной власти, профессионального сообщества, общественных организаций для подготовки предложений по изменению регионального законодательства, отметила в своем выступлении представитель губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом Законодательном Собрании Стелла Штань. По ее словам, основной задачей комиссии было проведение комплексного анализа краевого законодательства, изменений в федеральной нормативной базе и разработка законопроектов, связанных с поправками к Конституции.

За прошедшие месяцы принято большое количество законов, указов губернатора и актов правительства края во исполнение поправок в Конституцию. Например, приняты краевые законы, изменяющие порядок назначения прокурора региона, установлено наименование «сенатор Совета Федерации». Вместе с тем системной основой для развития законодательства Алтайского края должны стать изменения в Устав региона.

Стелла Штань выделила ряд предлагаемых изменений, например, к сфере совместного ведения Российской Федерации и Алтайского края будут отнесены вопросы сельского хозяйства, что актуально для нашего аграрного региона. Закрепление в качестве самостоятельного предмета совместного ведения общих вопросов молодежной политики позволит создать условия для успешной самореализации молодежи.

В настоящее время уточняется область совместной компетенции в решении вопросов здравоохранения. К ним предлагается отнести обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья.

Закрепляются положения о защите семьи, материнства, отцовства и детства. Дети провозглашаются приоритетом региональной государственной политики.

В Уставе закрепляется право каждого на вознаграждение за труд не ниже установленного федеральным законом МРОТ.

Статью о полномочиях правительства Алтайского края предложено изложить в новой редакции. Скорректированы и дополнены: бюджетные полномочия, вопросы обеспечения функционирования системы соцзащиты, осуществления мер по поддержке институтов гражданского общества, добровольчества, осуществления полномочий в сфере промышленной политики, содействия развитию предпринимательства, реализации принципов социального партнерства в трудовых отношениях, по охране окружающей среды и другие.

Нашли отражение вопросы важности сохранения культурных традиций, поддержи соотечественников.

Ключевой является поправка о вхождении органов местного самоуправления и органов государственной власти в единую систему публичной власти. При этом важно отметить, что в соответствии с поправками к Конституции России и новыми нормами Устава Алтайского края органы местного самоуправления не станут частью системы органов государственной власти. Цель изменений — установление более тесного взаимодействия названных органов для эффективного решения задач в интересах населения.

Основной закон Алтайского края также дополняется возможностью установления особого статуса столицы края.

На прошедшей в марте 2021 года сессии АКЗС принят закон о создании в крае первого муниципального округа (Залесовского). Этот вид муниципального образования теперь также закреплен и в Уставе.

Итог обсуждения на заседании правительства: концепция представленного законопроекта поддержана, этот документ будет внесен на очередную сессию краевого парламента, при этом продолжится работа над новой редакцией Устава (Основного закона) Алтайского края.

Катунь24

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