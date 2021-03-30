Катунь24: Санаторий «Обь» возобновил работу

Длительный перерыв был вызван пандемией коронавируса.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Санаторий «Обь» возобновил работу

Одной из первых отдыхающих стала Любовь Халаичева. Здесь она впервые, решила восстановить здоровье после перенесенного осенью коронавируса. Массаж, бассейн, солевые ванны – распорядок дня насыщенный. Понравилось настолько, что Любовь уже забронировала себе номер на июль – в разгар санаторного сезона.

А вот Николай Гриценко здесь уже не в первый раз. Отдыхает в «Оби» 12 лет – это стало доброй традицией. Мужчина сам из села Ключи Ключевского района, но здесь, в санатории, для него все родное – процедуры, природа, концертные вечера и персонал. Радуется, что благодаря его отзывам теперь и его семья полюбила этот санаторий, дети и внуки здесь уже отдыхали.

За 33 года работы в санатории побывали более 140 тысяч посетителей. Он рассчитан на 173 места, но сейчас из-за ковидных ограничений здесь могут проживать 120 человек. Многие пациенты, которые сейчас приезжают оздоровиться, переживают постковидные симптомы.

По словам сотрудников «Оби», больше всего заявок на посещения в июне, июле, октябре и ноябре. В эти месяцы, как правило, аншлаг, поэтому места лучше бронировать заранее по телефону 8-800-25045-90. Хотя бы за месяц. Кстати, до мая есть возможность забронировать место с 20 % скидкой.

Катунь24