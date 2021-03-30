Катунь24: С бийского подрядчика, не справившегося с ремонтом дворов, взыскали штраф

О реализации госпрограмм по коммунальному хозяйству города отчитался глава Бийска Александр Студеникин.

Фото: biwork.ru

В 2020 году из 80 дворов, значившихся в программе, работы по благоустройству прошли лишь в 63. Причиной невыполнения работ стала неготовность подрядчика к исполнению контракта. За это с подрядчика удержан штраф. Также возвращена банковская гарантия. Решением ФАС подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков. Ремонт на 17 дворах, не отремонтированных в 2020 году, ожидается этим летом, сообщает «Бийский рабочий».

Кроме того, не удалось благоустроить зеленую зону за «Ривьерой». Среди причин в мэрии называют как техническую неготовность подрядчика, так и финансовую, то есть у него отсутствовали оборотные средства. За невыполнение контракта подрядчиком оплачена неустойка, сейчас ведутся судебные разбирательства о взыскании банковской гарантии.

В 2021 году в рамках той же программы в Бийске планируется провести ремонт 20 дворовых территорий, парковой зоны на площади 9-го Января и парка Строителей. Кроме того, на 23 участках дорог города общей протяженностью 25 км. Среди них, например, ремонт переулка Складского и улицы Садовой, проходящей мимо ЦГБ. В 2020 году были отремонтированы 15 дорог протяженностью 17,7 км. На это ушло 330 млн руб.

Катунь24