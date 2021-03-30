Катунь24: Специалисты городов и районов Алтайского края обновили знания по работе с обращениями в соцсетях

Образовательный семинар состоялся в Центре управления регионом Алтайского края в режиме онлайн. В нем приняли участие специалисты, которые в муниципалитетах края ведут официальные сайты и аккаунты районных и сельских администраций. Перед ними выступили ведущие специалисты ЦУР и эксперты московского центра АНО «Диалог».

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Руководитель ЦУР Евгений Нечепуренко ознакомил участников с целями и задачами ЦУРа. Одна из ключевых задач – оперативная работа с обращениями от жителей края, которые поступают через соцсети. Нечепуренко привел ряд примеров реакции на сигналы в соцсетях, что помогло решить конкретные проблемы: от уборки снега и восстановления водоснабжения до открытия ночной аптеки в Бийске и регулировки перекрестков в Барнауле, чтобы избежать пробок.

Замруководителя ЦУР Иван Фомин объяснил, как вовремя выявлять опасные сигналы, предупреждать возникновение недостоверной информации – фейков. Старший специалист по социальным коммуникациям Юлия Сёмочкина познакомила слушателей со спецификой и нововведениями системы «Инцидент менеджмент» – программным инструментом, который позволяет эффективно отслеживать реакцию пользователей соцсетей.

Старший специалист по работе в социальных сетях Сергей Бажин рассказал о принципах создания публикаций, их оформлении. Особое внимание он уделил простоте языка.

Одним из ближайших возможных рисков может стать предстоящий паводок. Пока прогнозы синоптиков противоречивы, но муниципалитеты должны быть готовы реагировать оперативно, в том числе информационно. Специалист АНО «Диалог» по направлению «мониторинг и аналитика» Евгений Берман (Москва) подчеркнул, что при ЧС, подобных половодью, предупреждение граждан, оперативное и достоверное информирование – часть решения проблемы.

Семинар – первое из запланированных образовательных мероприятий, цель которых – обучить сотрудников муниципалитетов реагировать на обращения пользователей сети. В ближайших планах ЦУР в Алтайском крае – формирование единого информационного пространства в соцсетях между муниципалитетами края.

Катунь24